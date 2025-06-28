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ВСУ сбили новейшую российскую бомбу-ракету «Гром-1»

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  • 28.06.2025, 13:48
ВСУ сбили новейшую российскую бомбу-ракету «Гром-1»

Что о ней известно?

Россия использует гибридную ракету-бомбу «Гром-1», созданную на базе ракеты Х-38. Вооружение уже применяется против Украины и несет серьезную угрозу.

РБК-Украина приводит основные характеристики «Грома-1».

Происхождение и технические характеристики

Запуск «Гром-1» начался в 2023 году, хотя разработка на базе Х-38 ведется еще с 2015 года.

Стартовый вес - 594 кг, боевая часть - 315 кг, максимальная дальность - до 120 км. Навигация - инерционная + спутниковая (ГЛОНАСС/GPS).

Отличаясь от своего старшего аналога «Гром-2», «Гром-1» имеет собственный двигатель и большую дальность, что делает ее более угрожающей.

«Гром-2» является планирующей ракетой, которая не оснащена двигателем и имеет меньший радиус действия.

Обе ракеты имеют унифицированный цилиндрический корпус с оживающей носовой частью, нормальной аэродинамической схемой и складным стреловидным крылом.

По эффективности изделие эта гибридная ракета в 1,8 раза превосходит авиационную бомбу свободного падения ОФАБ-250-270.

Возможно расположение как во внутренних отсеках самолета-носителя, так и на внешних узлах подвески. Основным назначением обоих вариантов является уничтожение наземных целей с известными координатами.

Осложнения производства

Производство ракеты затруднено из-за западных санкций и недостатка комплектующих, поэтому темпы создания новых боеприпасов остаются ограниченными.

Однако «Гром-1» уже признана одной из самых опасных современных российских ракет, которая способна не только поражать военные цели, но и наносить значительный ущерб гражданскому населению.

Ракета была впервые замечена в боевом применении осенью 2024 года. Известны удары по городам Харьков и Купянск, где «Гром-1» нанесла разрушения жилых домов, а также стала причиной жертв среди мирного населения.

Ракета запускается с различных типов носителей, что делает ее применение гибким и позволяет наносить удары с безопасного для пусковых установок расстояния.

Атака «Гром-1»

Напомним, сегодня днем, 28 июня, в Днепре были слышны взрывы. Мониторинговые паблики сообщали о якобы сбитии вражеского КАБа. В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности о вражеской цели.

Российские войска ударили по Харькову гибридной ракетой «Гром-Е1». Это было первое применение такого вида оружия против этого города.

Кроме того, первого февраля 2024 года был нанесен удар по школе в Мирнограде с применением «Гром-Е1».

Также в феврале 2024 года российские оккупанты обстреляли Херсон этими гибридными ракетами, а в марте этим боеприпасом была частично разрушена пятиэтажка в Мирнограде. Уничтожены два подъезда, погибли два человека и ранены пятеро.

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