«Потери для РФ очень болезненные» 28.06.2025, 14:13

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Авиаэксперт рассказал об уничтожении российских Су-34.

Уничтожение и повреждение четырех самолетов Су-34 на аэродроме «Мариновка» благодаря успешной операции СБУ и Сил специальных операций является болезненной для российских оккупантов. Такое мнение высказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина» Геннадий Хазан в эфире «Эспрессо».

«Любая потеря такой боевой единицы, как Су-34, для россиян очень болезненна. Каждая потеря такого самолета ощущается существенно. Тем более когда два самолета полностью уничтожены, а два серьезно поражены. Отремонтировать такие самолеты можно исключительно на заводе. Поэтому такие потери для них очень болезненны», - отметил авиаэксперт.

По словам Хазана, с начала полномасштабной войны РФ имела потери среди самолетов Су-34, поэтому количество этих истребителей значительно уменьшилось.

«У россиян нет тысяч таких самолетов. По разным оценкам россияне имели до 100 Су-34, а теперь их уже меньше. Они теряют эти самолеты на фронте и аэродромах. Это хорошие показатели и новости для нашей страны. Поскольку, россияне будут иметь меньше средств для атак по всей линии фронта», - заверил он.

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