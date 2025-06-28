Мерц: Трамп почувствовал, что между нами есть «химия» 3 28.06.2025, 14:19

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Фридрих Мерц

Канцлер Германии сообщил о «хороших связях» с президентом США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что имеет «хорошие связи» с президентом США, в свою очередь Дональд Трамп якобы также чувствует между ними «химию».

Об этом немецкий канцлер сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

Так, по словам Мерца, после встречи в Белом доме Трамп прислал ему текстовое сообщение, в котором выразил аналогичное мнение.

«Трамп явно почувствовал, что между нами есть химия и что мы можем хорошо понять друг друга», - добавил Мерц, отметив, что ответил: «Спасибо».

Также германский канцлер отмечает, что на встрече НАТО, где лидеры одобрили значительное увеличение целевых расходов Альянса на оборону, Трамп выслушал выступления всех 32 государств-членов.

«Он слушает, задает вопросы, размышляет. Он заинтересован в других мнениях и советах», - отметил Мерц.

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