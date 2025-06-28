Якуб Наркевич-Йодко: чем прославился «белорусский Тесла» 1 28.06.2025, 14:32

Якуб Наркевич-Йодко

От пианиста-виртуоза до укротителя молний и создателя первой метеостанции.

В конце 70-ых годах 19 века жители местечка Наднеман и его окрестностей были напуганы непонятными завывающими звуками во время ночной грозы. Они раздавались при каждом ударе молнии из башни дворца, где жил их новый сосед – шляхтич Якуб Наркевич-Йодко, о котором ходили самые разные слухи. Одни называли его колдуном и шарлатаном, другие уверяли, что он получил образование в лучших университетах Европы...

Сегодня, когда в РБ официально отмечается день изобретателя, UDF решил вспомнить одного из самых талантливых белорусских ученых, которого современники сравнивали с Николой Теслой — оба они занимались изучением электричества и мечтали «укротить молнию». Вот только белорус Наркевич-Йодко, родился на 10 лет раньше, чем Тесла...

От «пианиста-виртуоза» до «укротителя молний»

Он родился в 1847-ом году в имении Турин Игуменского уезда Минской губернии в зажиточной семье шляхтичей Иодко герба «Лис». Детские годы провел в отцовском имении Наднеман Узденской волости Минской губернии. И с детства поражал родителей, родственников и знакомых своими музыкальными способностями. Виртуозно играл на пианино и сочинял произведения. Объездил с концертами всю Европу. Но карьера музыканта и композитора Якуба не прельщала. Его всегда тянуло к науке… Поэтому, накопив деньги на учебу (а за концерты платили немало), он поступает на врачебное отделение Парижского университета. И, закончив его, возвращается на родину, в Беларусь, в родовое имение Наднеман, где полностью посвящает себя науке. Но подходит к этому нестандартно... Начинает с музыки.

В ту пору его родовое имение Наднеман представляло из себя настоящий дворец, с левой стороны которого примыкала 27-метровая башня, внутри которой Якуб ставит «музыкальную машину» — эолову арфу. Это — небольшой деревянный ящик, в котором было натянуто около 12 струн, которые от движения воздуха издавали таинственные звуки. Чем сильнее был ветер, тем необычней была мелодия… А когда начиналась гроза, звон раздавался на всю округу!

Звуки арфы и стали для Якуба источником вдохновения. Ведь его интересовало все, что связано с электричеством. «За электричеством – великое будущее!» — не раз повторял он и… пытался «укротить молнию», которая обычно уничтожала урожай на полях. Тогда у него и появилась идея, как этого избежать. Он устанавливает на землях, которые принадлежат его семье, 12-метровые медные стержни, которые соединялись проводом с лежащей на земле цинковой пластиной. И результаты эксперимента потрясают всех соседей: из 64 зафиксированных гроз только шесть пришлось на поля Наркевичей-Йодко. Но Якуб понимал: чтобы «управлять молнией», нужен точный прогноз погоды.

Первая в Беларуси метеостанция, электротерапия и лечебный кумыс

И в 1884 году Якуб Наркевич-Йодко строит в родовом поместье первую в Беларуси метеорологическую станцию. На личные сбережения закупает оборудование в Европе. И тщательно фиксирует все показания. Прогнозы метеостанции в Наднемане были настолько точными, что ее данные использовала Главная физическая обсерватория России…

Сам ученый в 1886 году становится членом-корреспондентом Петербургской академии наук с обязательством вести наблюдения. В 1888 году, после кончины отца, Якуб — полноправный хозяин усадьбы Наднеман. Получив во владение 4,5 тысячи десятин земли, он становится одним из крупнейших землевладельцев Минской губернии. Он, который по-прежнему верит в силу электричества, оборудует в подвале дома-дворца и на вершине башни лаборатории, куда закупает новые приборы.

Но сейчас его интересует, как электричество воздействует на организм человека. И Наркевич-Йодко приходит к выводам, что электрические явления — неотъемлемая часть биологических процессов. Но как это доказать? И тогда исследователь изобрел прибор, позволяющий получать на фотопластинке испускаемое телом электричество. Один полюс катушки Румкорфа он подключил к расположенному на вершине башни молниеотводу, второй — к электроду, помещенному в стеклянный сосуд с подкисленной водой. Взяв этот сосуд в руку, испытуемый ненадолго прикасался к чувствительной пластинке. Полученный негатив можно было использовать для печати фотографии.

Свой способ фотографирования Наркевич-Йодко назвал электрографией. Оставалось самое главное: найти ей практическое применение… Сделав полторы тысячи снимков, ученый заметил одну закономерность. Оказывается, одни и те же участки тела у больного и здорового человека светились совершенно по-разному!.. Если от здорового человека исходило равномерное свечение, то у больных этот ореол был неровным и прерывался во многих местах.

И тогда Якуб Наркевич-Йодко открыл в своей усадьбе санаторий и стал лечить пациентов (которые страдали туберкулезом и нервными заболеваниями) при помощи электромассажа и электротерапии… К слову, пациентам были прописаны не только эти процедуры. Каждое утро они пили минеральную воду из открытой здесь же скважины. А еще Йодко верил в целебность такого напитка, как кумыс. Он даже завез из Башкирии восемь породистых кобылиц, чтобы поставить производство этого напитка «на поток». Бутылки с кумысом щедро раздавались не только пациентам санатория, но и местным крестьянам. Бесплатно.

Результаты лечения оказались настолько впечатляющими, что в 1892 году Якуб Наркевич-Йодко был назначен членом-сотрудником Института экспериментальной медицины в Петербурге. Его наградили орденом Святой Анны второй степени. А через семь лет, на выставке в Париже, он получил золотую медаль и диплом за постоянные усовершенствования в электротехнике. На международном конгрессе удостоился звания профессора электрографии и магнетизма. В Париже была издана книга о его жизни и деятельности. А журналисты самых известных европейских газет записывались в очередь, чтобы взять интервью у «электрического человека из местечка Наднеман».

Смерть в 57 лет и забвение на десятилетия

В 1904 году Наркевич-Йодко отправился в рабочую командировку в Италию, чтобы поделиться с тамошними учеными своими достижениями в области электротерапии и электромассажа в лечении пациентов. Он был сильно простужен, и врачи отговаривали его от этой поездки. Но тот настоял на своем. Во время командировки прочитал несколько лекций, дал инструкции коллегам. А в январе 1905 года, когда возвращался в Беларусь, в Вене состояние его ухудшилось, и 6 февраля он скончался. Тело ученого было перевезено в Наднеман и похоронено на фамильном кладбище. Самое печальное, что из всех минских газет только одна поместила на своих страницах некролог о его безвременной смерти.

К сожалению, имя выдающегося ученого и его достижения были забыты на долгие десятилетия. Богатая библиотека Наркевича-Йодко и научная аппаратура бесследно исчезли, усадьба была разрушена во время Великой Отечественной войны. Могила ученого — утрачена. В 2002 году на территории усадьбы был установлен памятный валун. Возвращение памяти началось только в 80 е годы прошлого века силами энтузиастов... Электрография была заново открыта в 50 е годы, и сейчас более известна под названием «эффект Кирлиан».

Вот только мало кому известно, что разработки беларуского ученого 19 века Якуба Наркевича-Йодки в области электричества вдохновили на создание «детектора-лжи» и «ксерокса» его изобретателей. Сегодня, в 21 веке эти устройства играют огромную роль в современном обществе.

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