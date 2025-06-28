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Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

  • 28.06.2025, 14:45
Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Это высший орден Украины, которым могут быть награждены иностранцы.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил действующего президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Дуда сегодня, 28 июня, находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №439, опубликованный на сайте Офиса президента Украины.

Как отмечается в указе, Дуда был награжден орденом за Свободу за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Орден за Свободу - это государственная награда Украины, которой награждаются как граждане, так и иностранцы за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, развития демократии, отстаивании конституционных прав и свобод и тому подобное.

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства. По состоянию на 23 августа 2024 года есть 28 иностранцев-кавалеров ордена Свободы.

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