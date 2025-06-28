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ГУР: Россия бросила на фронт старые танки Т-62

  • 28.06.2025, 14:55
  • 1,762
ГУР: Россия бросила на фронт старые танки Т-62

Техническое состояние большинства этих машин — неудовлетворительное.

Россия испытывает нехватку современной бронированной техники. Поэтому оккупанты вынуждены бросать на фронт старые танки Т-62.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечается, РФ из-за серьезных потерь на войне против Украины прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин.

На фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командование России начало активное возвращение к эксплуатации еще более старых образцов, в частности танков типа Т-62.

«Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов восточного военного округа», - говорится в сообщении.

Украинская разведка зафиксировала переброску 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ 27 июня.

По данным ГУР, техническое состояние большинства этих машин - неудовлетворительное, поскольку танки десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение.

«На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций», - добавили в разведке.

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