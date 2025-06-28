В Беларуси к борьбе с «тунеядцами» стали привлекать православных батюшек 3 28.06.2025, 15:11

Появилось фото из Мостов.

В последнее время режим Лукашенко нашел еще одно применение священникам БПЦ. Теперь государство вовлекает их в борьбу с «тунеядцами», заметил тг-канал «Христианская визия», передает «Еврорадио».

«Во время группового воспитательного мероприятия в райотделе милиции до них пытались «достучаться» первый заместитель начальника Мостовского РОВД, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите, психолог ЦСОН, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», — рассказывает о встрече с «трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике» инстаграм мостовских чиновников.

Подобные мероприятия проводятся в рамках республиканской кампании: районные отделы внутренних дел совместно с управлениями по труду и занятости, районными комиссиями по содействию в трудоустройстве «отрабатывают граждан», которые находятся в базе незанятых в экономике.

С 1 апреля 2025 года МВД реализует «Комплекс дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, незанятых в экономике». Безработных, которые числятся в списках «незанятых в экономике» массово вызывают в РОВД, а оттуда отправляют в Центры занятости для трудоустройства.

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