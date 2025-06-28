закрыть
28 июня 2025, суббота, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси к борьбе с «тунеядцами» стали привлекать православных батюшек

3
  • 28.06.2025, 15:11

Появилось фото из Мостов.

В последнее время режим Лукашенко нашел еще одно применение священникам БПЦ. Теперь государство вовлекает их в борьбу с «тунеядцами», заметил тг-канал «Христианская визия», передает «Еврорадио».

«Во время группового воспитательного мероприятия в райотделе милиции до них пытались «достучаться» первый заместитель начальника Мостовского РОВД, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите, психолог ЦСОН, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», — рассказывает о встрече с «трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике» инстаграм мостовских чиновников.

Подобные мероприятия проводятся в рамках республиканской кампании: районные отделы внутренних дел совместно с управлениями по труду и занятости, районными комиссиями по содействию в трудоустройстве «отрабатывают граждан», которые находятся в базе незанятых в экономике.

С 1 апреля 2025 года МВД реализует «Комплекс дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, незанятых в экономике». Безработных, которые числятся в списках «незанятых в экономике» массово вызывают в РОВД, а оттуда отправляют в Центры занятости для трудоустройства.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров