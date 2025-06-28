Дроны ГУР «поздравили» Брянск с Днем Конституции Украины
- 28.06.2025, 15:17
Атакованы военные объекты.
Дроны ГУР Минобороны Украины «поздравили» Брянск с Днем Конституции Украины. Были атакованы военные объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Источники РБК-Украина отмечают, что ударные беспилотники Главного управления разведки утром 28 июня атаковали военные объекты Брянска. Как сообщили местные СМИ, в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.
«Ой, как 2 раза ужаснуло! Взялись за нас конкретно», - жалуются в соцсетях местные жители, которые слышали пролеты неизвестных БПЛА и сильные взрывы.
При этом местные власти никак не прокомментировали взрывы, а лишь напомнили о запрете съемки и публикации видео якобы «последствий работы ПВО».
Как сообщили источники в разведке, сегодня дроны ГУР поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Информация о последствиях атаки уточняется.