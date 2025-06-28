«Не знал, круто!»: белорус направил ультрафиолет на пачку масла 28.06.2025, 15:23

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Фокус тут же бросились повторять многие его подписчики.

Белорусский TikTok взорвало очередное бытовое открытие. Один из пользователей обнаружил, что производители масла «Брест-Литовск» весьма серьезно относятся к защите своей продукции от подделок. На опубликованном видео он показал фокус, который тут же бросились повторять многие его подписчики, пишет «Телеграф».

В самом ролике автор просто светит на обычную, казалось бы, пачку «Классического» масла марки «Брест-Литовск» ультрафиолетовым фонариком. В темноте упаковка преображается: по всей ее поверхности диагональными рядами проявляются светящиеся надписи «Брест-Литовск», невидимые при обычном свете.

«Вот так вот даже в таких местах, где не ожидаешь, можно увидеть ультрафиолетовые метки», — прокомментировал автор видео свой «эксперимент».

Комментаторы под роликом не остались в стороне и тут же принялись делиться впечатлениями, а некоторые, судя по всему, и своими собственными исследованиями:

«У баксов меньше водяных знаков» — пошутил один из пользователей.

«Вот где не ждали!» — удивился другой.

«Если так будет защищено больше товаров, то буду ходить с фонариком в магазин», — написал еще один.

«Сразу проверила. Очень красиво светится, лучше чем на видео», — поделилась результатами своего эксперимента подписчица.

«Пошел проверять», — сообщили другие.

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В комментариях также отметили, что такие «скрытые знаки» есть и на биометрических паспортах, а кто-то иронично поинтересовался, можно ли такую защищенную пачку «поменять на доллары в Беларусбанке».

Впрочем, нашелся и комментатор, который заметил, что эти надписи «видны и без ультрафиолета, если поворочать пачку», но, судя по восторженной реакции большинства, на этот нюанс мало кто обращал внимание до наглядной демонстрации с фонариком.

«Не знал, круто!» — многие подписчики похожим образом выражали удивление.

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