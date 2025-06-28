закрыть
28 июня 2025, суббота, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Не знал, круто!»: белорус направил ультрафиолет на пачку масла

  • 28.06.2025, 15:23
  • 1,520
«Не знал, круто!»: белорус направил ультрафиолет на пачку масла

Фокус тут же бросились повторять многие его подписчики.

Белорусский TikTok взорвало очередное бытовое открытие. Один из пользователей обнаружил, что производители масла «Брест-Литовск» весьма серьезно относятся к защите своей продукции от подделок. На опубликованном видео он показал фокус, который тут же бросились повторять многие его подписчики, пишет «Телеграф».

В самом ролике автор просто светит на обычную, казалось бы, пачку «Классического» масла марки «Брест-Литовск» ультрафиолетовым фонариком. В темноте упаковка преображается: по всей ее поверхности диагональными рядами проявляются светящиеся надписи «Брест-Литовск», невидимые при обычном свете.

«Вот так вот даже в таких местах, где не ожидаешь, можно увидеть ультрафиолетовые метки», — прокомментировал автор видео свой «эксперимент».

@vaska_pilot

масло брест литовск , защита от подделки

♬ оригинальный звук - #ВАСЬКАПИЛОТ

Комментаторы под роликом не остались в стороне и тут же принялись делиться впечатлениями, а некоторые, судя по всему, и своими собственными исследованиями:

«У баксов меньше водяных знаков» — пошутил один из пользователей.

«Вот где не ждали!» — удивился другой.

«Если так будет защищено больше товаров, то буду ходить с фонариком в магазин», — написал еще один.

«Сразу проверила. Очень красиво светится, лучше чем на видео», — поделилась результатами своего эксперимента подписчица.

«Пошел проверять», — сообщили другие.

На белорусских водительских правах нашли тайный знак. Для чего он?

В комментариях также отметили, что такие «скрытые знаки» есть и на биометрических паспортах, а кто-то иронично поинтересовался, можно ли такую защищенную пачку «поменять на доллары в Беларусбанке».

Впрочем, нашелся и комментатор, который заметил, что эти надписи «видны и без ультрафиолета, если поворочать пачку», но, судя по восторженной реакции большинства, на этот нюанс мало кто обращал внимание до наглядной демонстрации с фонариком.

«Не знал, круто!» — многие подписчики похожим образом выражали удивление.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров