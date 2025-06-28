Первый складывающийся втрое смартфон Samsung уже на подходе
- 28.06.2025, 15:28
Что о нем известно?
Компания Samsung подтвердила, что летняя презентация Galaxy Unpacked пройдет уже 9 июля. На ней нас ждут анонсы Galaxy Z Fold 7 / Flip 7 и новых смарт-часов Galaxy 8. Также производитель планирует удивить зрителей ожидаемой новинкой.
По информации надежного инсайдера Setsuna Digital, Samsung полноценно представит свой первый смартфон с тройным складывающимся дисплеем. Однако в отличие от Z Fold 7 и Z Flip 7, «трикладушка» поступит в продажу не раньше октября.
Подобный подход напоминает недавний запуск Galaxy S25 Edge. Впервые компания упомянула тонкий смартфон в январе на мероприятии, посвященном Galaxy S25, но полноценно он вышел лишь в мае.
К слову, корейцев уже опередили китайцы. В прошлом году Huawei выпустила Huawei Mate XT, способный складываться втрое. Цены на смартфон стартуют от 3000 долларов.
По имеющимся данным, «трикладушка» Samsung будет комплектоваться 9,96-дюймовым дисплеем – это диагональ в полностью разложенном состоянии. В сложенном состоянии размер Galaxy G Fold будет как у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.
В отличие от Mate XT, устройство Samsung будет использовать G-механизм, при котором обе стороны экрана сворачиваются внутрь. Такой подход обещает повысить долговечность смартфона.