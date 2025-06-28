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«Я никогда сама не платила»

  • 28.06.2025, 15:47
«Я никогда сама не платила»

Минчане рассказали, сколько стоит их идеальный отпуск.

Blizko.by вышел в центр Минска и расспросил у горожан все об их идеальном отдыхе. Куда ездят отдыхать белорусы, сколько готовы тратить на отдых и какие условия на отдыхе люди считают для себя идеальными.

Прохожие, с которыми журналисты поговорили, оценивают стоимость идеального отпуска по-разному:

— Идеальный? Блин, я никогда сама за отпуск не платила. Не знаю.

— Идеальный, я не знаю, вот сейчас 4 тысячи с женой откладываем.

— 3.500 — Дубай, 3 тысячи — Турция.

Вообще, суммы, в которые, по мнению минчан, «вложится» их идеальный отпуск, варьируются от 3 до 10 тысяч долларов. Из направлений жители белорусской столицы выбирают традиционную для белорусов Турцию или более экзотические Дубай, Маврикий или Мальдивы.

Требования к условиям отдыха у белорусов такие:

— Первая линия. Песчаный пляж и дно. Все включено.

— Для нас важно, чтобы рядом было море. Отель не самое важное, потому что приезжаешь отдыхать не в отель.

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