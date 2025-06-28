«Я никогда сама не платила»
- 28.06.2025, 15:47
Минчане рассказали, сколько стоит их идеальный отпуск.
Blizko.by вышел в центр Минска и расспросил у горожан все об их идеальном отдыхе. Куда ездят отдыхать белорусы, сколько готовы тратить на отдых и какие условия на отдыхе люди считают для себя идеальными.
Прохожие, с которыми журналисты поговорили, оценивают стоимость идеального отпуска по-разному:
— Идеальный? Блин, я никогда сама за отпуск не платила. Не знаю.
— Идеальный, я не знаю, вот сейчас 4 тысячи с женой откладываем.
— 3.500 — Дубай, 3 тысячи — Турция.
Вообще, суммы, в которые, по мнению минчан, «вложится» их идеальный отпуск, варьируются от 3 до 10 тысяч долларов. Из направлений жители белорусской столицы выбирают традиционную для белорусов Турцию или более экзотические Дубай, Маврикий или Мальдивы.
Требования к условиям отдыха у белорусов такие:
— Первая линия. Песчаный пляж и дно. Все включено.
— Для нас важно, чтобы рядом было море. Отель не самое важное, потому что приезжаешь отдыхать не в отель.