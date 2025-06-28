Как «переступить» Орбана Владимир Горбач

28.06.2025, 15:57

Виктор Орбан

У венгерского премьера чрезвычайно большой «аппетит».

Саммит Европейского совета 26 июня не стал для Украины таким позитивным, как накануне саммит НАТО. Несмотря на то, что Киев ожидал начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, 26 стран-членов ЕС дали понять, что этот процесс не сдвинется с места без Венгрии. Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что выступает против интеграции Украины в Евросоюз, ведь в таком случае «мы бы интегрировали войну».

Очевидно, продолжается процесс блокирования европейского продвижения Украины через ветирование совместных решений стран Европейского союза. Это - политическая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который давно - откровенно и открыто - не скрывает, что взял вопрос антиукраинской истерики и антиукраинской политики в основу своей следующей избирательной кампании.

До сих пор Виктор Орбан несколько раз выигрывал выборы в Венгрии на критике Джорджа Сороса и его Фонда «Открытое общество». А теперь, когда Джордж Сорос уже, так сказать, отошел от дел, ему нужен другой враг. И он выбрал Украину, чтобы с помощью антиукраинской риторики (и откровенно пророссийских действий) мобилизовать свой электорат.

Поэтому стоит ожидать, что Орбан будет так поступать вплоть до проведения выборов в Венгрии - весной следующего года.

Еще раз повторюсь: избирательная стратегия Виктора Орбана - это украинофобия. Повлиять на то, чтобы он эту стратегию изменил, думаю, не сможет никто. Потому что для него это - вопрос политического выживания. В случае, если он проиграет выборы, у нас может открыться окно возможностей.

Ведь его политический оппонент Петер Мадьяр придерживается противоположной Орбану позиции. Но до того момента, по действующим правилам принятия решений в Евросоюзе относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и открытия переговорных кластеров, процесс будет заблокирован.

Впрочем, Европейский Союз может и не ждать этого, а искать обходные пути для принятия решений и решать проблемы без участия Виктора Орбана (или кого-либо другого). Лиссабонский договор (базовое соглашение о принципах функционирования ЕС) предусматривает, что каждое техническое решение - начинать переговоры или закрывать их - требует сейчас единогласного голосования всех 27 стран-членов.

Но это очень усложняет процедуру и не оправдано вообще. Ведь все равно финальное решение должно получить поддержку в парламентах стран-членов Евросоюза.

Поэтому ЕС вполне может изменить правила на техническом уровне - без внесения изменений в Лиссабонский договор.

И начать двигаться с Украиной в плане технических переговоров, не дожидаясь смены власти в Будапеште.

В то же время, нельзя исключать, что те проблемы, которые сейчас существуют с Венгрией, могут впоследствии возникнуть и в других странах ЕС: там тоже будут проходить выборы и тоже будет меняться власть. Таким образом, любой проблемный вопрос в Евросоюзе может затягиваться до бесконечности.

... ЕС долго «кормил» Виктора Орбана и ему это понравилось. Теперь аппетит чрезвычайно большой (и только с финансового стал уже и политическим). Однако, если все остальные страны-члены Евросоюза предпочтут Орбана обойти, они его обойдут. И сам он ничего не сможет сделать.

Поэтому вопрос лишь в политическом решении и силе воли лидеров стран ЕС.

Владимир Горбач, украинский политолог, «Униан»

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