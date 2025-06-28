В Беларуси обанкротился завод – резидент парка «Великий камень» 1 28.06.2025, 16:07

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После своего основания он даже не начал работать на полную мощность.

Одно из предприятий – резидентов индустриального парка «Великий камень» – ООО «Композитные конструкции», запустило процедуру банкротства. Завод после своего основания даже не начал работать на полную мощность, пишет OfficeLife.

«Композитные конструкции» должны были представлять собой производственную площадку на 10,2 га на территории парка. Здесь планировали выпускать изделия из полимерных композиций. Называлась сумма возможных инвестиций – 220 миллионов евро.

В начале 2018 года завод стал резидентом «Великого камня» с уставным фондом 44 миллиона евро.

В строительство предприятия вкладывались международные и белорусские инвесторы, включая «Компанию по развитию индустриального парка» и Белорусский инновационный фонд. Было заключено соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом и Сбербанком.

С 2019 года на заводе велись разработки для предприятий, занимающихся сборкой автомобилей BMW, KIA, Hyundai и Genesis.

На полную мощность производство планировали вывести во втором квартале 2022 года.

Однако, начиная с октября 2020 года, инвесторы начали покидать проект. Последней это сделала «Компания по развитию индустриального парка» в феврале 2025 года. Тогда же собственник ООО «Композитные конструкции» решил ликвидировать компанию. Экономический суд Минской области возбудил производство по делу о банкротстве.

У компании имеется значительная задолженность по зарплатам и платежам в бюджет.

По состоянию на июнь 2025 года в индустриальном парке «Великий камень» работают чуть более 50 компаний, заняты более 3000 человек, выручка – полмиллиарда долларов, экспорт – 150 млн. Изначально планировались цифры в 50 раз больше. Этот проект должен был стать промышленным «окном в Европу», а стал подсанкционным тупиком.

Стратегический смысл пропал: на Запад продавать сложно, а на Востоке и своих таких парков хватает. «Великий камень» не выполняет поставленных задач.

В 2022 году анонсировали, что в китайско-белорусском парке будут производить пожарные дроны, но с тех пор новостей о запуске производства не было.

Крупнейшей же сделкой в истории индустриального парка стала продажа в 2023 году земельного участка. Его купила российская компания Wildberries.

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