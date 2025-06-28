Зеленский назвал «хорошим» разговор с Трампом о Patriot и переговорах с РФ 1 28.06.2025, 16:28

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

По его словам, они договорились с Трампом о двусторонних контактах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «хорошей» встречу с американским лидером Дональдом Трампом на саммите НАТО. Лидеры обсудили много тем, в частности поставки Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

- С президентом Трампом была хорошая встреча. Спектр тем - самый широкий. Мы обсудили все вопросы, которые прежде всего связаны с темами Patriot, тем, как защищать наше небо, и другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания двустороннего соглашения, - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, они договорились с Трампом о двусторонних контактах на уровне министров обороны и финансов, госсекретаря США и главы МИД Украины и тому подобное.

- Мы обсудили много вопросов, важно, что стороны будут работать. Мне кажется, что дух самого разговора был продуктивным. Это хороший сигнал, - добавил глава государства.

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