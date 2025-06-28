Ученые добились впечатляющих результатов в лечении тяжелого диабета 1 типа 1 28.06.2025, 16:30

Опубликованы результаты нового клинического исследования.

Ученые добились впечатляющих результатов в лечении тяжелого диабета 1 типа: в новом клиническом исследовании десять из двенадцати пациентов смогли отказаться от ежедневных инъекций инсулина спустя год после терапии стволовыми клетками, отмечает nv.ua.

Метод основан на пересадке выращенных в лаборатории клеток островков поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина. Эти клетки вводят в печень, где они приживаются и начинают выполнять свою функцию. Уже в первые месяцы у участников снизилось количество эпизодов тяжелой гипогликемии — потенциально опасного снижения уровня сахара в крови.

Одним из главных преимуществ метода стало быстрое улучшение контроля уровня глюкозы и повышение выработки собственного инсулина. Большинство пациентов постепенно снижали дозировку инсулина, пока почти все не отказались от него полностью.

Однако лечение имеет ограничения. Всем участникам предстоит пожизненно принимать иммунодепрессанты для предотвращения отторжения трансплантированных клеток. Это повышает риск инфекций и некоторых видов онкологических заболеваний. В исследовании двое пациентов умерли, хотя причины их смерти не были связаны с самой терапией.

До сих пор лечение диабета 1 типа с помощью пересадки островков поджелудочной железы требовало нескольких донорских органов, что ограничивало возможности терапии. Новый метод предлагает стандартизированную дозу клеток, независимую от доноров.

Хотя полное избавление от иммунодепрессии пока невозможно, исследователи работают над методами, позволяющими изолировать пересаженные клетки от иммунной системы или маскировать их с помощью генной инженерии. Эти разработки находятся на ранних этапах.

Авторы проекта планируют отслеживать состояние участников в течение десяти лет, чтобы выяснить, как долго трансплантированные клетки будут функционировать. Несмотря на остающиеся вопросы, новое лечение дает надежду на жизнь без постоянных инъекций инсулина.

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