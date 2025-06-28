«Ни один грим уже не скроет состояние Лукашенко» 3 28.06.2025, 16:37

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Белорусы жестко прошлись по диктатору.

После саммита ЕАЭС в Минске в Сеть попали кадры, показывающие реальное состояние диктаторов Лукашенко и Путина — без фильтров и специальной обработки фото.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли престарелых диктаторов. Приводим некоторые из них:

«Путину ботокса влили столько, что похож на персонажа из фильма «Пила». Для треморного уже красят и пришивают кармашки на картофельные мешки размера XXXXXXXL».

«Ни один грим уже не скроет истинные рожи».

«Путин стал похож на куклу из TikTok, помешанную на пластике. Гадкое и убогое зрелище».

«Теперь сколько лишних охранников кормить надо. Раньше Лука меньше был, то три человека было достаточно, чтобы в круг его взять. Теперь же минимум шесть надо, чтобы такую тушу охранять».

«У Путина взгляд безумный».

«От обоих смердит трупами».

«Ни один грим уже не скроет состояние Лукашенко»

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