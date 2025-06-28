В Гродно ворона разбила стекло в машине

В Гродно ворона разбила стекло в машине1
- 28.06.2025, 17:10
Видеофакт.
Птица повредила лобовое стекло в одной из иномарок, припаркованных неподалеку от гродненского автовокзала, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
«В милицию обратилась 55-летняя жительница областного центра. Женщина обнаружила скол на лобовом стекле своего автомобиля, когда возвращалась с работы. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения сотрудники Октябрьского РУВД Гродно оперативно вычислили «хулигана». Им оказалась… птица. Ворона сбросила на иномарку неизвестный предмет. После атаки, не теряя времени, скрылась», — передает милиция.
Вороны известны тем, что нередко сбрасывают предметы с высоты. Таким образом они либо просто балуются, либо, к примеру, пытаются расколоть орех, чтобы потом съесть содержимое.