В Гродно ворона разбила стекло в машине 1 28.06.2025, 17:10

Видеофакт.

Птица повредила лобовое стекло в одной из иномарок, припаркованных неподалеку от гродненского автовокзала, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

«В милицию обратилась 55-летняя жительница областного центра. Женщина обнаружила скол на лобовом стекле своего автомобиля, когда возвращалась с работы. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения сотрудники Октябрьского РУВД Гродно оперативно вычислили «хулигана». Им оказалась… птица. Ворона сбросила на иномарку неизвестный предмет. После атаки, не теряя времени, скрылась», — передает милиция.

Вороны известны тем, что нередко сбрасывают предметы с высоты. Таким образом они либо просто балуются, либо, к примеру, пытаются расколоть орех, чтобы потом съесть содержимое.

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