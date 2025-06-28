Азербайджан выразил решительный протест РФ 28.06.2025, 17:16

В связи с массовыми задержаниями азербайджанцев.

Временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых вызвали в МИД Азербайджана в связи с облавами на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Российской стороне был выражен резкий протест, передает «Радио Свобода».

Как говорится в сообщении ведомства, 27 июня российские полицейские провели рейды, «в ходе которых были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, девять человек арестованы».

«Было доведено наше ожидание расследования вопроса, скорого привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие», – сказано в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

В пресс-службах регионального СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области РБК сообщили о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет». У подозреваемых прошли обыски.

Издание Е1 пишет, что в пятницу в Екатеринбурге были задержаны около 50 азербайджанцев. Один человек умер, когда к нему ворвались полицейские.

- Ему стало плохо, он схватился за сердце. Вызвали скорую, оказали помощь, пытались откачать, но спасти не удалось. Он уже немолодой был, – рассказал изданию знакомый погибшего.

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