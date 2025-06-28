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«Ситуация у Лукашенко еще хуже, чем предполагалось»

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  • 28.06.2025, 17:29
  • 2,110
«Ситуация у Лукашенко еще хуже, чем предполагалось»

Диктатор засуетился.

Ситуация у Синепалого на российском треке оказалась сложнее, чем мы оценивали, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Попытки продать «отказ от ухода на Запад» не заинтересовали Путина настолько, что даже встречи как таковой не было.

Темы, которые Синепалый мог попытаться «продать» - товар залежалыйи уже несколько раз использованный. Тем более не нужный в текущей ситуации никому.

На следующей неделе ожидаются суетливые действия на иных векторах. На западном, который сейчас является, в общем-то, американским, нужно идти на дальнейшие уступки, чтобы контакты не прервались и не выглядели как разовая акция. Однако такая суета может вызвать лишь раздражение, а не напряжение в Москве. Всем очевидно, что никуда с российской орбиты Синепалый не улетит. Да, и США не ставят перед собой такой задачи. А, значит, зачем нервничать по пустякам.

Режим никому не нужен.

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