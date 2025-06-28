Топ-3 увлекательных фильма для просмотра в выходные 28.06.2025, 17:36

Николь Кидман

Фото: Getty Images

Классика, которую стоит посмотреть.

Николь Кидман – яркая и самобытная актриса, эволюция которой поражает: от первых ее появлений в неизвестных австралийских фильмах в 80-х и брака с Томом Крузом до получения Оскара и статуса самой высокооплачиваемой звезды Голливуда.

Николь Кидман в любом фильме поднимает его на новый уровень и демонстрирует свою универсальность и способность безупречно перевоплотиться во все возможные роли.

Недавно актриса отпраздновала день рождения: ей исполнилось 58 лет. По этому случаю «Кино 24» расскажет о ее лучших ролях на большом экране.

«За что стоит умереть» (1995)

Главная героиня Сьюзен живет в провинциальном городке, но мечтает о славе на телевидении. Она выходит замуж за Ларри и становится ведущей прогноза погоды в местном телевидении. Однако муж против ее работы. Сьюзен понимает, что Ларри мешает карьере, поэтому решает убрать его с дороги.

Черная комедия с Николь Кидман в главной роли резонирует со зрителем. Актриса удачно изобразила в своей героине ее тщеславие и глупость. За эту роль Кидман получила свой первый «Золотой глобус».

«Часы» (2002)

В драматическом фильме переплетается жизнь трех женщин в разных временных периодах и их борьбу: писательницу Вирджинию Вульф в 1923, беременную домохозяйку Лору Браун в 1950-х и женщину Кларису Вон в современности.

Все трое главных актрис продемонстрировали мощную игру. Николь Кидман, которая воплотила Вирджинию Вульф, не осталась в тени своих коллег и одержала победу на Оскаре в номинации «Лучшая женская роль». Фильм стал определяющим в карьере актрисы.

«Варяг» (2022)

События фильма, основанный на скандинавских легендах, разворачиваются в 10 веке в Исландии. Принц Амлет собственными глазами увидел убийство своего отца от руки родного брата. Маленький мальчик тогда смог спастись: он сбежал в далекие земли. Когда Амлет стал взрослым мужчиной, то решил вернуться, чтобы отомстить за папу и вернуть себе королевство.

Николь Кидман сыграла мать Амлета, королеву Гудрун, которую брат короля взял в плен. Несмотря на то, что ее роль была второстепенной, она смогла произвести неизгладимое впечатление. Особенно зрителю запоминается сцена, где она и Амлет воссоединяются.

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