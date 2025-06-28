ВСУ взяли на вооружение «Муравья» с впечатляющими характеристиками 28.06.2025, 17:50

2,422

Фото: Министерство Обороны Украины

«Муравей», учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности.

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) отечественный беспилотный наземный комплекс «Муравей».

Об этом сообщили в украинском Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. Там рассказали, что «Муравей» - гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

В Минобороны добавили, что «Муравей», учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности - он способен перевозить более полутонны веса на десятки километров.

- Различные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Ходовые особенности этого комплекса позволяют двигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды, - говорится в сообщении.

Фото: Министерство Обороны Украины

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com