ВСУ взяли на вооружение «Муравья» с впечатляющими характеристиками
- 28.06.2025, 17:50
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«Муравей», учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности.
Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) отечественный беспилотный наземный комплекс «Муравей».
Об этом сообщили в украинском Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. Там рассказали, что «Муравей» - гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.
В Минобороны добавили, что «Муравей», учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности - он способен перевозить более полутонны веса на десятки километров.
- Различные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Ходовые особенности этого комплекса позволяют двигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды, - говорится в сообщении.