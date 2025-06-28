Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность сразу $6 миллиардов 28.06.2025, 18:07

Уоррен Баффет

Фото: AP

В августе легендарному инвестору исполнится 94 года.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет, которому в августе исполнится 94 года, снова сделал щедрое пожертвование — он передал благотворительным организациям пакет акций своей компании Berkshire Hathaway на сумму около 6 миллиардов долларов. Это крупнейшая разовая передача акций с тех пор, как Баффет начал ежегодно делать пожертвования на благотворительность почти 20 лет назад.

Как сообщает Bild со ссылкой на агентство Reuters, около 12,4 миллиона акций ушли в фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также в четыре благотворительных организации, управляемые семьей Баффета. С учетом нового транша общий объем его пожертвований превысил 60 миллиардов долларов.

Баффет начал раздавать свое состояние в 2006 году. В прошлом году он изменил завещание: после его смерти 99,5% оставшихся средств пойдут в благотворительный фонд, которым будут управлять его дети.

Berkshire Hathaway — это детище Баффета с 1965 года. Под его руководством компания стабильно показывала доходность около 20% в год.

В портфеле холдинга — такие гиганты, как Apple, Coca-Cola и American Express. Все это сделало Баффета одним из самых богатых людей на планете с состоянием порядка 160 миллиардов долларов.

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