Фицо выдумал странную причину не ехать в Украину
- 28.06.2025, 18:35
При этом словацкий премьер неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС.
Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел оправдание, почему он отказывается посещать Украину. Он обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот его, мол, «ненавидит».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Aktuality.
- Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины, - заявил премьер Словакии.
Фицо добавил, что предпочитает встречаться со своим украинским коллегой, премьером Денисом Шмыгалем. Относительно же заинтересованности Украины в визите словацкого президента Петера Пеллегрини Фицо добавил, что это фактически будет символический визит - в Словакии президент не имеет возможности заключать какие-либо договоренности.
При этом словацкий премьер неожиданно поддержал вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, это выход для Украины из текущей «тяжелой ситуации».
- Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков, - добавил он.