МИД Польши: «Помогаторы» в регистрации на подачу на визы перестали быть эффективными 28.06.2025, 18:42

В МИД Польши рассказали о ситуации с визами и очередями на них.

Министерство иностранных дел Польши считает, что введенная в прошлом году видеоверификация во время регистрации на подачу документов на визы улучшила этот процесс, а услуги незаконных посредников перестали быть эффективными.

Это следует из ответа Департамента информации МИД Польши со ссылкой на Консульский департамент на вопросы «Белсата» по поводу трудностей, с которыми сталкиваются беларусы, пытаясь получить польские визы. Отдельно ведомство рассказало о ситуации с гуманитарными визами.

Польские консулы постоянно следят за ситуацией с визами

Департамент информации МИД отмечает, что польские консулы постоянно следят за ситуацией с визами и прилагают усилия для улучшения системы приема заявок внешним поставщиком услуг (визовый центр VFS Global – официальный партнер польского посольства в Беларуси).

«Поэтому была введена дополнительная процедура проверки личности, чтобы избежать участия местных посредников в процессе подачи заявок на визу. Из наблюдений после введения услуги следует, что незаконные посредники перестали быть эффективными», – говорится в полученном журналистами письме из МИД.

МИД предупреждает о недопустимости использования услуг посредников

Информация о датах свободных мест на подачу документов на визы публикуется на сайтах VFS Global. Из-за большого интереса к визам вакантные места используются заинтересованными иностранцами в течение двух-трех часов после их запуска, поэтому люди, которые не успевают зарегистрироваться, получают сообщение от системы о невозможности регистрации. Такая ситуация не связана с системой, а с ограничениями по количеству освобожденных мест, утверждает дипломатическое ведомство.

Одновременно подчеркивается, что и польские консулы, и Министерство иностранных дел предупреждают о недопустимости использования услуг незаконных посредников.

«Посредники никак не сотрудничают с польскими консулами, и их услуги, хотя и высокооплачиваемые, не влияют на выдачу визы. Следует отметить, что с ростом спроса на визы этот вид деятельности рассчитан исключительно на вымогательство средств у потенциальных заявителей визы без каких-либо гарантий ее выдачи. Мы подчеркиваем, что консулы постоянно контролируют визовую систему и не прекращают своих усилий по совершенствованию системы приема заявок от внешних поставщиков услуг», – говорит МИД.

Гуманитарную визу дадут, если есть угроза жизни или здоровью

Отдельно журналисты спрашивали о ситуации с гуманитарными визами.

Заявки на гуманитарные визы рассматриваются и визы выдаются, заявляет МИД Польши. На сегодняшний день каждая заявка рассматривается индивидуально, чтобы определить, существует ли реальная угроза со стороны белорусских властей для данного лица.

«Следует подчеркнуть, что выдача гуманитарной визы должна быть связана с реальными ситуациями, непосредственно связанными с угрозой жизни или здоровью заявителя и его близких родственников или уголовной ответственностью за действия, неудобные для белорусских властей (в том числе участие в акциях протеста, оппозиционной деятельности). Вопросы международной обороны должны выясняться непосредственно с руководителем Управления по делам иностранцев, который является органом, компетентным по представлению международной защиты», – отмечается в ответе из МИД.

Отмечается, что в 2024 году количество польских виз, выданных белорусам, сократилось больше, чем втрое (32 233 против почти 114,6 тысяч в 2023 году). Более чем в 12 раз сократилось количество выданных гуманитарных виз – 518 в 2024 году и 6277 – в 2023-м. В 2022 году беларусы получили 24 362 польские гуманитарные визы.

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