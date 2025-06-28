В центре Минска в аварию попали две машины такси 28.06.2025, 19:11

ДТП случилось около Октябрьской площади.

В Минске около Октябрьской площади произошла авария с участием трех автомобилей, два из них — такси, передает Госавтоинспекция.

«По предварительной информации, сегодня около 14:40 60-летний водитель автомобиля Ford, двигаясь по проспекту Независимости, выехал на перекресток с улицей Энгельса на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилями Kia и Ford, начинавшими движение через указанный перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора», — сказано в сводке ГАИ.

В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ Ленинского РУВД столицы.

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