Папа Римский обратился к украинскому народу с сильными словами 28.06.2025, 19:13

Папа Римский Лев XIV

«Именно Господь скажет последнее слово».

Папа Римский Лев XIV вновь обратился к украинскому народу, заявив, что вера украинцев сейчас подвергается тяжелому испытанию, сообщает «Униан».

- Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, - подчеркнул он.

Кроме того, в двух публикациях в X (Twitter) он заявил, что вера также заключается в том, что именно Господь скажет последнее слово, а «жизнь победит смерть».

И что он выражает близость ко всем, кто страдает в Украине, включая пожилых людей, детей, молодежи. «Особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны», - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти публикации, поблагодарив Папу Римского за его слова, постоянные молитвы и сочувствие к украинскому народу.

- Вместе мы должны остановить эту произвольную российскую агрессию и защитить невинные жизни. Нужен справедливый мир. Также будем глубоко благодарны за Вашу помощь в возвращении всех наших людей – взрослых и детей, которых удерживают в российском плену против их воли, - отметил глава украинского государства в X (Twitter).

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