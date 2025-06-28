В Германии выступили за европейский «ядерный зонт» 28.06.2025, 19:15

Что предлагает Берлин?

Германия может получить доступ к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании в рамках создания общеевропейского «ядерного зонтика». Или занять главную роль в разработке нового европейского ядерного оружия.

Об этом заявил председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

- Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в частности, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе, - сказал он журналистам.

По мнению Шпана, на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. Например, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.

Поэтому, отметил политик, можно разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Это позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании относительно того, кто именно может нанести ему ядерный удар.

Еще один вариант - разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам-членам Альянса. Германия, отметил Шпан, должна занять в этом процессе лидирующую роль.

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