Синоптики: Беларусь вот-вот накроет 30-градусная жара 1 28.06.2025, 19:27

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Погода в начале июля порадует солнцем.

С приходом июля белорусы получат долгожданное тепло, передает синоптик Дмитрий Рябов в эфире провластного ОНТ.

Температура воздуха в большинстве районов достигнет +30°C.

Но и без дождей и гроз все еще никуда.

Погода в начале недели

Дожди, пусть и кратковременные, стоит ожидать в начале недели лишь жителям Витебской области.

На остальной территории осадки маловероятны. Ночью будет от +9 до +14°C. Днем в понедельник воздух прогреется до +22°C, во вторник – до +24°C.

Погода в середине недели

Далее метеоусловия станут определять погожий антициклон и очень теплый воздух с юга.

Станет жарче: ночью в среду – от +12 до +17°C, в дневные часы ожидается +23–29°C.

В четверг существенных дождей не прогнозируется, а вот в пятницу – наоборот. Влажность – до 90%. Ночная температура не поменяется. Зато днем в четверг может впечатлить: +25–33°C, в пятницу – от +26 до +30°C.

Погода в выходные

В первые выходные июля в Беларусь опять придет более прохладный воздух с Балтийского моря.

Существует вероятность дождей и гроз. Ветер умеренный, ночью и утром туман.

Ночью будет от +9 до +14°C, в середине дня в субботу – от +20 до +27°C, в воскресенье – +19–25°C.

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