В Сеть попала интересная задачка для эрудитов 3 28.06.2025, 19:51

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Нужно переместить одну спичку.

Перед вами скрытая загадка, в которой одно мужское имя может стать женским — стоит лишь немного изменить форму. Всего одно движение, одна спичка — и значение меняется кардинально, отмечает «Вокруг света».

Именно такие задачки любят эрудиты: они развивают нестандартное мышление, внимательность и способность «читать между строк». Здесь не нужны глубокие знания, только логика и немного воображения.

Такие головоломки одновременно просты и коварны.

Сможете ли вы разгадать эту лингвистическую трансформацию? Проверьте себя — и узнайте, насколько вы наблюдательны. Вперёд — измените всего одну деталь и превратите мужское имя в женское!

Какое имя получится? Свой ответ напишите в комментариях.

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