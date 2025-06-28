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Сыр с загадочной родословной возмутил белорусов

  • 28.06.2025, 20:13
Сыр с загадочной родословной возмутил белорусов

В соцсетях активно обсуждают странную находку.

В Threads один из пользователей выложил фото сыра, который вызвал бурное обсуждение. На упаковке — узнаваемый стиль «Брест-Литовского», характерная цветовая гамма и шрифт… Почти. Есть нюанс: написано, что это сыр «Российский», а сверху — «Сделано в Белоруссии». Вот только никакой информации о производителе нет, пишет BGmedia.

Фото: bgmedia

Реакция соцсетей была мгновенной и беспощадной.

«Зроблена ў невядомым месцы. Белоруссія — гэта дзе?».

«Выбросьте, у него срок годности лет 30 назад как закончился».

«У Брест-Литовска шрифт не такой даже. Это закос».

«Именно из-за такого г..на на всей белорусской молочке теперь QR-коды!»

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