Сыр с загадочной родословной возмутил белорусов
- 28.06.2025, 20:13
В соцсетях активно обсуждают странную находку.
В Threads один из пользователей выложил фото сыра, который вызвал бурное обсуждение. На упаковке — узнаваемый стиль «Брест-Литовского», характерная цветовая гамма и шрифт… Почти. Есть нюанс: написано, что это сыр «Российский», а сверху — «Сделано в Белоруссии». Вот только никакой информации о производителе нет, пишет BGmedia.
Реакция соцсетей была мгновенной и беспощадной.
«Зроблена ў невядомым месцы. Белоруссія — гэта дзе?».
«Выбросьте, у него срок годности лет 30 назад как закончился».
«У Брест-Литовска шрифт не такой даже. Это закос».
«Именно из-за такого г..на на всей белорусской молочке теперь QR-коды!»