ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста «Хезболлы» 28.06.2025, 20:18

Он был ответственным за атаки на Израиль.

ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста «Хезболлы» Хасана Мухаммада Хаммуди. Он был ответственным за атаки на Израиль, сообщила Армия обороны Израиля.

- Сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунине на юге Ливана, который был ответственным за противотанковые ракетные комплексы «Хезболлы» в секторе Бинт-Джбейль, - сообщил ЦАХАЛ.

По данным военных Израиля, во время войны террорист руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на территорию Израиля.

- ЦАХАЛ будет продолжать операции по устранению любой угрозы для Государства Израиль, - отметили военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com