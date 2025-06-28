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ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста «Хезболлы»

  • 28.06.2025, 20:18
ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста «Хезболлы»

Он был ответственным за атаки на Израиль.

ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста «Хезболлы» Хасана Мухаммада Хаммуди. Он был ответственным за атаки на Израиль, сообщила Армия обороны Израиля.

- Сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунине на юге Ливана, который был ответственным за противотанковые ракетные комплексы «Хезболлы» в секторе Бинт-Джбейль, - сообщил ЦАХАЛ.

По данным военных Израиля, во время войны террорист руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на территорию Израиля.

- ЦАХАЛ будет продолжать операции по устранению любой угрозы для Государства Израиль, - отметили военные.

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