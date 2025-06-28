ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста «Хезболлы»
- 28.06.2025, 20:18
Он был ответственным за атаки на Израиль.
ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста «Хезболлы» Хасана Мухаммада Хаммуди. Он был ответственным за атаки на Израиль, сообщила Армия обороны Израиля.
- Сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунине на юге Ливана, который был ответственным за противотанковые ракетные комплексы «Хезболлы» в секторе Бинт-Джбейль, - сообщил ЦАХАЛ.
По данным военных Израиля, во время войны террорист руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на территорию Израиля.
- ЦАХАЛ будет продолжать операции по устранению любой угрозы для Государства Израиль, - отметили военные.