В Вильнюсе прошел митинг с участием Сергея Тихановского
- 28.06.2025, 20:25
На акцию пришли около 200 человек.
В субботу, 28 июня, в Вильнюсе на площади Винцаса Кудирки прошел митинг с участием бывшего политзаключенного Сергея Тихановского. На акцию пришли около 200 человек, передает «Белсат».
Участники спели «Муры». Сергей Тихановский зачитал свое стихотворение, написанное за решеткой, а также высказался о своем освобождении.
«Выпустив меня, Лукашенко кинул всех прокуроров. Они все получили звезды. Им всем придется отвечать», – сказал бывший политзаключенный.
Тихановский также упомянул политзаключенного, одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича, рассказал, в каких страшных условиях его содержали – в камере, где нет возможности даже локти развести. Статкевичу, по словам Тихановского, предлагали писать прошение о помиловании, но он отказался.
Среди участников акции была бывшая политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.
Сергей Тихановский заявил, что будет добиваться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Бывший политзаключенный отметил, что продолжает терять вес – после выхода из тюрьмы блогер весил 79 кг, а сейчас – 76.