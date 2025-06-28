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В Вильнюсе прошел митинг с участием Сергея Тихановского

  • 28.06.2025, 20:25
В Вильнюсе прошел митинг с участием Сергея Тихановского
Сергей Тихановский и Полина Шарендо-Панасюк
Фото: Наша Ніва

На акцию пришли около 200 человек.

В субботу, 28 июня, в Вильнюсе на площади Винцаса Кудирки прошел митинг с участием бывшего политзаключенного Сергея Тихановского. На акцию пришли около 200 человек, передает «Белсат».

Участники спели «Муры». Сергей Тихановский зачитал свое стихотворение, написанное за решеткой, а также высказался о своем освобождении.

«Выпустив меня, Лукашенко кинул всех прокуроров. Они все получили звезды. Им всем придется отвечать», – сказал бывший политзаключенный.

Тихановский также упомянул политзаключенного, одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича, рассказал, в каких страшных условиях его содержали – в камере, где нет возможности даже локти развести. Статкевичу, по словам Тихановского, предлагали писать прошение о помиловании, но он отказался.

Сергей Тихановский
Фото: Наша Ніва

Среди участников акции была бывшая политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

Сергей Тихановский и Полина Шарендо-Панасюк
Фото: Наша Ніва

Сергей Тихановский заявил, что будет добиваться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бывший политзаключенный отметил, что продолжает терять вес – после выхода из тюрьмы блогер весил 79 кг, а сейчас – 76.

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