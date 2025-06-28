«Трамп услышал аргументы Зеленского» 28.06.2025, 20:53

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Риторика президента США изменилась.

Президент США Дональд Трамп готов участвовать в переговорах о завершении войны России против Украины при условии участия Владимира Путина, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вместе с тем вероятность такой встречи сейчас не достигает даже 50%, хотя движение идет в правильном направлении. И это является достижением украинской дипломатии. Об этом FREEДОМ рассказал эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Игорь Попов.

Изменение тона Дональда Трампа в последних жестких заявлениях, обращенных к российскому диктатору Путину произошло не просто так, считает спикер. Это — большое достижение украинской дипломатии, которая смогла подстроиться под стиль ведения дел Трампом и его администрацией.

- Украинская дипломатия уже подстроилась под этот стиль и находит необходимые аргументы, как в прямом общении, так и передавая месседжи через дополнительные каналы, через глав других государств, — отметил Попов.

Одним из индикаторов успешной работы украинской дипломатии с администрацией Трампа является личная встреча президентов Украины и США на полях саммита НАТО в Гааге.

- Это, вероятно, самая продолжительная двусторонняя встреча, которую Дональд Трамп провел на этом саммите, несмотря на опасения, что она могла не состояться. Встреча была длительной, и комментарии президентов Украины и США были положительными, что свидетельствует о том, что аргументы Владимира Зеленского были услышаны, — прокомментировал эксперт.

В то же время Россия во взаимодействии с Трампом допустила ошибки, пытаясь продавить выполнение своих максималистских требований как условий для прекращения огня. И это начинает раздражать президента США.

- Кремль пытается вложить в этот пакет свое решение о прекращении огня: то территориальные претензии, то признание результатов псевдореферендума, еще какие-то требования к Украине, к НАТО, к США. В противоположность этому, позиция Украины и Соединенных Штатов состоит в том, что давайте останавливать войну по линии соприкосновений, создавать механизмы контроля, а вот эти большие длинные политические вопросы можем обсуждать долгие месяцы и годы. Но в это время люди не будут гибнуть, — пояснил Попов.

Он отметил, что до последнего времени Дональд Трамп нейтрально относился к позиции Путина, и предлагал Украине и РФ договариваться между собой, без участия США. Однако заявление президента Турции показало, что ситуация меняется.

- Заявление Эрдогана о том, что увеличилась вероятность того, что [в Стамбул на встречу лидеров] приедет лично Трамп свидетельствует, что США начинают поддерживать позицию Зеленского. А он настаивает, что крупные политические вопросы должны обсуждаться не уполномоченными делегациями, а исключительно лидерами государств — президентом Украины, правителем России и, желательно, при участии президента США. Вероятность такой встречи пока невелика, но при эффективной работе дипломатии она может возрасти, — высказал мнение Игорь Попов.

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