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Сырский рассказал о новом направлении боев на фронте в Украине

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  • 28.06.2025, 21:05
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Сырский рассказал о новом направлении боев на фронте в Украине
Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ совершил рабочую поездку в подразделения, которые держат оборону на Донетчине.

В Донецкой области продолжаются жесткие бои сразу в нескольких секторах. В частности на новом - Добропольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

- Еще один день в рабочей поездке в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. Украинские бойцы ежедневно отражают безумные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях, - отметил Сырский.

В то же время главнокомандующий сообщил, что продолжаются бои на новом направлении - Добропольском.

В то же время он рассказал, что еще на прошлой неделе, вблизи Яблоновки, враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но украинские военные остановили это нашествие, уничтожив:

- большое количество личного состава россиян,

- 20 бронемашин.

Сырский заслушал отчеты о ситуации на фронте

- Заслушал отчеты командиров на местах - новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и ее лучшей организации, - сообщил главнокомандующий.

Он отметил, что необходимо усиление украинских войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения.

- Подчеркнул, что важно удержать полную управляемость войсками, действенность подразделений в процессе воплощения корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимают в секторах определенные комплекты войск, - отметил он.

В то же время Сырский выразил благодарность украинским воинам за смелость, самоотверженность и ощутимые результаты в обезвреживании оккупантов.

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