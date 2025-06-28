«Россию очень скоро ждет повторение кризиса 1990-х» 1 28.06.2025, 21:35

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Аргументы привел экономист.

Россия планирует в ближайшее время начать сокращение военных расходов. Сейчас Кремль тратит более 170 млрд долларов в год. Об этом российский диктатор заявил во время пресс-конференции в Минске.

Однако не стал говорить, с какого года это произойдет. Зато раскритиковал Европу, которая активно наращивает оборонные расходы. Основной причиной такого решения кремлевского диктатора является то, что в 2025 году российская экономика уже нежизнеспособна.

На этом сегодня, 28 июня, в эфире телеканала FREEДOM акцентировал украинский экономический эксперт Илья Несходовский.

- Основной месседж Путина — европейская экономика, которая пытается похоронить экономику РФ, скоро сама умрет. А в России — все отлично. И как аргумент приводит в пример то, что на фоне роста ВВП в Европе на уровне 0,9%, рост ВВП в РФ составил 4,3%. Хотя относительно экономического роста в РФ необходимо быть объективным. Он был за счет дополнительных вливаний. Для российской экономики это, по сути, неплохо. Вопрос в том, как долго они будут продолжаться и насколько хватит этих дополнительных ресурсов, — отметил Несходовский.

По его словам, в 2025 году российская экономика — уже нежизнеспособна.

- Об этом свидетельствует очень много различных факторов. Это и банкротство предприятий, и задержка заработной платы, и увольнение работников. Это также уменьшение рабочих часов сотрудников, частичная занятость. То есть вместо того, чтобы работать пять дней в неделю, они работают только четыре. Соответственно, оплачиваются четыре рабочих дня, а значит, уменьшаются доходы сотрудников. Это и увеличивающая инфляция, — объяснил экономический эксперт.

Эксперт привет несколько аргументов, доказывающих, что российская экономика на сегодняшний момент находится в достаточно сложной ситуации.

- Все отрасли, за исключением отрасли военно-промышленного комплекса (ВПК), показывают падение. Некоторые показывают существенное падение, например, угольные отрасли. Другие показывают менее существенное падение. Но, если вы не связаны с ВПК, если вы не имеете возможность получать из федерального бюджета поддержку, то ваши отрасли, ваши предприятия, постепенно уменьшают свои объемы. Соответственно, общее состояние российской экономики довольно-таки плачевное, — констатировал гость эфира.

Но не это главное, отмечает экономический эксперт. Важный момент — имеет ли возможность финансировать все эти расходы непосредственно сам бюджет.

- И мы видим, что уже в апреле этого года был изменен бюджет, увеличился довольно-таки существенно бюджетный дефицит. Почему? Потому что это было еще сделано до того, как цена на нефть упала. Но каких-то предпосылок к тому, что цена увеличится, нет. Соответственно, совокупность всех этих моментов влияет на то, что возможность федерального бюджета продолжать заливать деньги в российскую экономику, чтобы поддержать этот рост, о котором хвастается Путин, нет, — отмечает экономический эксперт.

По его словам, решение проблем в экономике российское руководство страны возложило на банковскую систему.

- За счет того, что они постоянно заимствуют, непосредственно федеральный бюджет берет деньги из банковской системы, уменьшает его ликвидность. Региональные бюджеты, которые надо поддержать, а денег с федерального бюджета нет, соответственно, они получают деньги и берут кредиты, опять же, у банковской системы. Предприятия, которые получают убытки и, соответственно, они тоже не готовы возвращать своевременно те кредиты, которые были взяты ранее и требуют рассрочки. Все это в совокупности уменьшает ликвидность банковской системы. Пока еще эти параметры имеют только тенденцию к увеличению и не являются критическими, но рано или поздно банковская система просто не сможет обслуживать те депозиты, которые у них есть. А дальше — повторение уже известных нам кризисов 2008 года, 1997 года, 1991 года. Сценарий одинаковый, и сказать, что в этот раз будет как-то по-другому, нельзя, — констатировал Илья Несходовский.

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