закрыть
28 июня 2025, суббота, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Россию очень скоро ждет повторение кризиса 1990-х»

1
  • 28.06.2025, 21:35
  • 1,898
«Россию очень скоро ждет повторение кризиса 1990-х»

Аргументы привел экономист.

Россия планирует в ближайшее время начать сокращение военных расходов. Сейчас Кремль тратит более 170 млрд долларов в год. Об этом российский диктатор заявил во время пресс-конференции в Минске.

Однако не стал говорить, с какого года это произойдет. Зато раскритиковал Европу, которая активно наращивает оборонные расходы. Основной причиной такого решения кремлевского диктатора является то, что в 2025 году российская экономика уже нежизнеспособна.

На этом сегодня, 28 июня, в эфире телеканала FREEДOM акцентировал украинский экономический эксперт Илья Несходовский.

- Основной месседж Путина — европейская экономика, которая пытается похоронить экономику РФ, скоро сама умрет. А в России — все отлично. И как аргумент приводит в пример то, что на фоне роста ВВП в Европе на уровне 0,9%, рост ВВП в РФ составил 4,3%. Хотя относительно экономического роста в РФ необходимо быть объективным. Он был за счет дополнительных вливаний. Для российской экономики это, по сути, неплохо. Вопрос в том, как долго они будут продолжаться и насколько хватит этих дополнительных ресурсов, — отметил Несходовский.

По его словам, в 2025 году российская экономика — уже нежизнеспособна.

- Об этом свидетельствует очень много различных факторов. Это и банкротство предприятий, и задержка заработной платы, и увольнение работников. Это также уменьшение рабочих часов сотрудников, частичная занятость. То есть вместо того, чтобы работать пять дней в неделю, они работают только четыре. Соответственно, оплачиваются четыре рабочих дня, а значит, уменьшаются доходы сотрудников. Это и увеличивающая инфляция, — объяснил экономический эксперт.

Эксперт привет несколько аргументов, доказывающих, что российская экономика на сегодняшний момент находится в достаточно сложной ситуации.

- Все отрасли, за исключением отрасли военно-промышленного комплекса (ВПК), показывают падение. Некоторые показывают существенное падение, например, угольные отрасли. Другие показывают менее существенное падение. Но, если вы не связаны с ВПК, если вы не имеете возможность получать из федерального бюджета поддержку, то ваши отрасли, ваши предприятия, постепенно уменьшают свои объемы. Соответственно, общее состояние российской экономики довольно-таки плачевное, — констатировал гость эфира.

Но не это главное, отмечает экономический эксперт. Важный момент — имеет ли возможность финансировать все эти расходы непосредственно сам бюджет.

- И мы видим, что уже в апреле этого года был изменен бюджет, увеличился довольно-таки существенно бюджетный дефицит. Почему? Потому что это было еще сделано до того, как цена на нефть упала. Но каких-то предпосылок к тому, что цена увеличится, нет. Соответственно, совокупность всех этих моментов влияет на то, что возможность федерального бюджета продолжать заливать деньги в российскую экономику, чтобы поддержать этот рост, о котором хвастается Путин, нет, — отмечает экономический эксперт.

По его словам, решение проблем в экономике российское руководство страны возложило на банковскую систему.

- За счет того, что они постоянно заимствуют, непосредственно федеральный бюджет берет деньги из банковской системы, уменьшает его ликвидность. Региональные бюджеты, которые надо поддержать, а денег с федерального бюджета нет, соответственно, они получают деньги и берут кредиты, опять же, у банковской системы. Предприятия, которые получают убытки и, соответственно, они тоже не готовы возвращать своевременно те кредиты, которые были взяты ранее и требуют рассрочки. Все это в совокупности уменьшает ликвидность банковской системы. Пока еще эти параметры имеют только тенденцию к увеличению и не являются критическими, но рано или поздно банковская система просто не сможет обслуживать те депозиты, которые у них есть. А дальше — повторение уже известных нам кризисов 2008 года, 1997 года, 1991 года. Сценарий одинаковый, и сказать, что в этот раз будет как-то по-другому, нельзя, — констатировал Илья Несходовский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров