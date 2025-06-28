В российском «Газпроме» не знают, куда деть 60 миллиардов кубометров нераспроданного газа 1 28.06.2025, 21:54

«Газпром» оставили без возможности продавать газ.

После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров, и власти пытаются понять, как им можно найти применение, сообщает Reuters со ссылкой на российских чиновников и топ-менеджеров компании.

В прошлом году добыча «Газпрома» составила 416,19 млрд кубометров, из которых только 355,23 млрд удалось продать на внешнем и внутреннем рынках. В результате у «Газпром» осталось около 60 млрд кубометров нереализованного газа — объем, сопоставимый с годовой добычей некоторых газодобывающих стран (55 млрд кубометров в ОАЭ) и втрое превышающий годовое потребление, например, в Польше (20 млрд кубов), пишет The Moscow Times.

Ситуация в северных регионах, где расположены месторождения «Газпрома», близка к критической точке. Раньше полмиллиарда кубометров газа ежедневно качалось по трубопроводам в Европу, а теперь этого экспорта нет, и «очень насущно стоит вопрос, что с этим газом делать», заявил на ПМЭФ-2025 глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, одним из вариантов может быть использование газа для производства электроэнергии под индустрию искусственного интеллекта и блокчейна. Но в Минэнерго считают такой проект нерентабельным: для дата-центров газ слишком дорогой источник энергии, заявил на ПМЭФ замглавы ведомства Павел Сорокин. По его мнению, лишний газ «Газпрома» следует направить на поддержку поддержку угольной промышленности, которая получила 200 млрд рублей убытков с начала 2023 года и находится на пороге банкротств. «Мы можем строить (газовые) электростанции у (угольных) шахт», — предложил Сорокин.

Обладающий крупнейшими в мире запасами газа, «Газпром» остался без возможности его продавать. И положение компании «отчаянное», считает эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

Экспорт в Европу, достигавший на пике 200 млрд кубометров в год, теперь едва превышает 30 млрд кубов и держится на минимумах со второй половины 1970х. А в этом году может снизиться еще больше из-за прекращения транзита через Украину. Газопровод «Сила Сибири», даже после выхода на полную мощность (38 млрд кубометров), компенсирует лишь пятую часть потерянных объемов. Годы переговоров с Китаем о новом газовом контракте так и не привели к результату, а следом провалился проект газового хаба в Турции.

В январе Путин объявил о планах продавать 55 млрд кубометров газа в год в Иран. Но этот расчет «вряд ли оправдан», считает Крутихин: «Во-первых, Иран не готов становиться посредником в реэкспорте газпромовского газа — у него самого этого газа более чем достаточно, а вариантов продажи его за границу фактически нет. Во-вторых, реализация российского газа на внутреннем иранском рынке — дело коммерчески безнадежное, учитывая крайне низкие субсидируемые цены».

В 2023 году «Газпром» получил рекордный в своей истории убыток — 629 млрд рублей по МСФО. По итогам прошлого года компания отчиталась о прибыли, но газовый бизнес «Газпрома» остался в глубоком минусе и принес еще 1 трлн рублей потерь. Чтобы залатать бюджет монополии, власти в 2022-24 гг на 24% подняли газовые тарифы для населения, а на 2025-28 гг запланировали повышение еще на 46%.

«Общая картина складывается не в пользу «Газпрома», — констатирует Крутихин. — Колоссальные запасы газа (самые большие в мире) монетизировать не получается. Доверия к надежности этого поставщика ни у кого нет. А если чудом что-то получится у него с китайцами, то доходы от поставок не окупят ни строительство газотранспортной инфраструктуры, ни даже операционных издержек на добычу и транспортировку газа».

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