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Юная спортсменка из Украины отказалась от совместного фото с россиянками, вызвав истерику в РФ

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  • 28.06.2025, 22:15
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Юная спортсменка из Украины отказалась от совместного фото с россиянками, вызвав истерику в РФ
Вероника Андращук
Фото: Liko Diving School

Российские спортсменки выступали в «нейтральном статусе».

Недавно состоялся чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. Украинка Вероника Андращук завоевала бронзовую медаль континентального первенства.

Спортсменка выдала базу и не стала фотографироваться на пьедестале с участницами из России. Жест юной Андращук вызвал бурную реакцию и истерику в пропагандистских медиа вражеской страны, сообщает «24 канал».

Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду состоялся в Афинах. Вероника Андращук заняла третье место в прыжках с вышки в группе B, набрав 351,05 балла.

Первое и второе место заняли Маргарита Кувшинова и Анастасия Чистякова. Обе российские спортсменки выступали в «нейтральном статусе».

Вероника Андращук во время награждения поднялась на подиум. Однако украинская спортсменка после того, как получила медаль демонстративно покинула пьедестал, не желая делать совместное фото с россиянками.

Российские СМИ были возмущены поступком Андращук в отношении «нейтральных» спортсменок, которые представляли враждебную страну. Пропагандисты сделали из этого сенсацию, а также обвинили Веронику в «неуважении» и «политизации спорта».

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