Юная спортсменка из Украины отказалась от совместного фото с россиянками, вызвав истерику в РФ

Юная спортсменка из Украины отказалась от совместного фото с россиянками, вызвав истерику в РФ2
- 28.06.2025, 22:15
- 2,662
Российские спортсменки выступали в «нейтральном статусе».
Недавно состоялся чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. Украинка Вероника Андращук завоевала бронзовую медаль континентального первенства.
Спортсменка выдала базу и не стала фотографироваться на пьедестале с участницами из России. Жест юной Андращук вызвал бурную реакцию и истерику в пропагандистских медиа вражеской страны, сообщает «24 канал».
Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду состоялся в Афинах. Вероника Андращук заняла третье место в прыжках с вышки в группе B, набрав 351,05 балла.
Первое и второе место заняли Маргарита Кувшинова и Анастасия Чистякова. Обе российские спортсменки выступали в «нейтральном статусе».
Вероника Андращук во время награждения поднялась на подиум. Однако украинская спортсменка после того, как получила медаль демонстративно покинула пьедестал, не желая делать совместное фото с россиянками.
Российские СМИ были возмущены поступком Андращук в отношении «нейтральных» спортсменок, которые представляли враждебную страну. Пропагандисты сделали из этого сенсацию, а также обвинили Веронику в «неуважении» и «политизации спорта».