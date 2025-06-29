В Великобритании изъяли одну из рекордных партий кокаина 29.06.2025, 2:30

Фото: PA

Ее оценивают в 100 миллионов фунтов.

В Великобритании объявили об изъятии одной из крупнейших за все время партий кокаина, стоимость груза наркотиков оценивают в почти 100 млн фунтов стерлингов, сообщает SkyNews.

Контрабандный груз весом 2,4 тонны обнаружили под контейнерами на судне, которое пришло в порт в устье Темзы из Панамы.

Правоохранители уже некоторое время назад выследили запланированную поставку и перехватили ее, когда груз прибыл на территорию страны. Стоимость наркотиков оценивается в 96 млн фунтов стерлингов.

По данным пограничников, это шестой рекордный груз за всю историю подобных находок.

Кроме того, в порту Дувра перехватили 170 кг кетамина, 4000 таблеток экстази и два десятка единиц огнестрельного оружия.

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