В Великобритании изъяли одну из рекордных партий кокаина
- 29.06.2025, 2:30
Ее оценивают в 100 миллионов фунтов.
В Великобритании объявили об изъятии одной из крупнейших за все время партий кокаина, стоимость груза наркотиков оценивают в почти 100 млн фунтов стерлингов, сообщает SkyNews.
Контрабандный груз весом 2,4 тонны обнаружили под контейнерами на судне, которое пришло в порт в устье Темзы из Панамы.
Правоохранители уже некоторое время назад выследили запланированную поставку и перехватили ее, когда груз прибыл на территорию страны. Стоимость наркотиков оценивается в 96 млн фунтов стерлингов.
По данным пограничников, это шестой рекордный груз за всю историю подобных находок.
Кроме того, в порту Дувра перехватили 170 кг кетамина, 4000 таблеток экстази и два десятка единиц огнестрельного оружия.