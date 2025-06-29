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Верховная Рада Украины готовит спецзакон для послевоенных выборов

  • 29.06.2025, 6:30
Верховная Рада Украины готовит спецзакон для послевоенных выборов

Даже после окончания боевых действий реалии Украины будут уже другими, чем до войны.

В Верховной Раде Украины сейчас разрабатывают специальный закон, по которому пройдут первые послевоенные выборы в Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Руслан Стефанчук.

- Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы, - сказал он.

По словам руководителя украинского парламента, по окончании войны перед страной появится немало вызовов, характер которых будет определяться, в частности, сроками и условиями окончания боевых действий. Поэтому законодатели пытаются учесть разные сценарии.

Например, надо решить вопрос участия в выборах военнослужащих (не только право голосовать, но и право избираться) и беженцев. Также непростым является вопрос о том, стоит ли проводить одновременно все выборы (парламентские, президентские и местные), или стоит развести их во времени.

Многое будет зависеть и от ситуации с безопасностью. Например, нужно прописать алгоритм действий на случай, если воздушные тревоги останутся актуальными и с наступлением мира.

- Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс, - заявил Стефанчук.

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