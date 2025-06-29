«Абсурд и разрушение»: Маск разнес налоговый план Трампа в Сенате 29.06.2025, 8:10

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Фото: Reuters

Миллиардер отметил, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.

Американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал налоговый план президента США Дональда Трампа. Он отметил, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.

Об этом сообщает The Guardian.

Илон Маск категорически выступил против нового проекта масштабного закона Дональда Трампа о налогах и расходах, который сейчас обсуждают в Сенате.

Предложенные изменения он назвал «абсурдными», «разрушительными» и «полностью безумными».

По словам миллиардера, принятие этого документа «уничтожит миллионы рабочих мест в США и нанесет огромный стратегический ущерб стране», а также будет способствовать развитию «отраслей прошлого», при этом вредя перспективным инновационным направлениям.

Более того, во время дебатов в Сенате Маск заявил, что законопроект станет «политическим самоубийством для Республиканской партии».

Это уже не первая критика от Маска: ранее он называл версию законопроекта, которую приняла Палата представителей, «отвратительным позором». Такая позиция вызвала открытый конфликт между бизнесменом и экс-президентом.

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