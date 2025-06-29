В Сербии вспыхнули масштабные протесты: произошли столкновения 29.06.2025, 8:13

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Фото: Getty Images

Демонстранты вышли на митинг в Белграде с требованием проведения досрочных выборов.

В сербском Белграде вечером, 28 июня, стартовали масштабные акции протеста с участием студентов и оппозиции.

Об этом сообщает издание Blic.

Демонстранты вышли на митинг с требованием проведения досрочных выборов. Акция протеста переросла в столкновения с полицией. Применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Полиция заблокировала подходы по улице Князя Милоша к Пионерскому парку, а также по улице Короля Милана к Президентской администрации.

Силовики разделили демонстрантов на три группы и начали их оттеснять. На бульваре Краля Александра задержали минимум двух мужчин.

Протестующие бросали в силовиков пиротехнику и другие предметы, а также пытались прорвать полицейское оцепление. Начались задержания.

Масштабная акция протеста стала продолжением митингов против коррупции, которые продолжаются с конца прошлого года. Они вспыхнули из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек.

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