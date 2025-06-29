Израиль ликвидировал второго высокопоставленного террориста «Хезболлы» за день 29.06.2025, 8:18

Он отвечал за разведку в силах «Радван».

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации еще одного ключевого террориста «Хезболлы» в Ливане, Аббаса аль-Хассана Вахби.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

«В субботу Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махрун на юге Ливана. Он отвечал за разведку в силах «Радван» Хезболлы», - сообщили израильские военные.

По данным ЦАХАЛа, боевика был вовлечен в усилия по восстановлению террористической организации «Хезболла» и перевозке оружия.

«Это является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль», - подытожили в ЦАХАЛе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com