Израиль ликвидировал второго высокопоставленного террориста «Хезболлы» за день
- 29.06.2025, 8:18
Он отвечал за разведку в силах «Радван».
Армия обороны Израиля объявила о ликвидации еще одного ключевого террориста «Хезболлы» в Ливане, Аббаса аль-Хассана Вахби.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
«В субботу Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махрун на юге Ливана. Он отвечал за разведку в силах «Радван» Хезболлы», - сообщили израильские военные.
По данным ЦАХАЛа, боевика был вовлечен в усилия по восстановлению террористической организации «Хезболла» и перевозке оружия.
«Это является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль», - подытожили в ЦАХАЛе.