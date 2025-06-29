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Израиль ликвидировал второго высокопоставленного террориста «Хезболлы» за день

  • 29.06.2025, 8:18
Израиль ликвидировал второго высокопоставленного террориста «Хезболлы» за день

Он отвечал за разведку в силах «Радван».

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации еще одного ключевого террориста «Хезболлы» в Ливане, Аббаса аль-Хассана Вахби.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

«В субботу Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махрун на юге Ливана. Он отвечал за разведку в силах «Радван» Хезболлы», - сообщили израильские военные.

По данным ЦАХАЛа, боевика был вовлечен в усилия по восстановлению террористической организации «Хезболла» и перевозке оружия.

«Это является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль», - подытожили в ЦАХАЛе.

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