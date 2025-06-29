Неожиданно на драфте НХЛ первым из белорусов отобрали 17-летнего хоккеиста
- 29.06.2025, 8:25
Хоккейный клуб «Монреаль» оформил права на голкипера Арсения Радькова.
17-летний голкипер Арсений Радьков стал первым белорусским хоккеистом, выбранным на драфте Национальной хоккейной лиги США 2025 года, пишет телеграм-канал Национального олимпийского комитета Беларуси.
Драфт НХЛ представляет собой ежегодное событие, на котором команды лиги отбирают новых игроков для усиления своих составов. Обычно он проводится в конце июня.
По данным НОКа, хоккейный клуб «Монреаль» оформил права на Радькова в третьем раунде под общим 82-м номером. Форварда минского «Динамо» Егора Борикова выбрал клуб «Юта» под 110 номером.
НОК отметил, что ранее в 2024-м для белорусского хоккея случилось знаковое событие. Защитник Артем Левшунов был здрафтован «Чикаго» под высоким вторым номером.