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Белорусы застряли в очередях на польской границе

  • 29.06.2025, 8:39
  • 4,884
Белорусы застряли в очередях на польской границе

С обеих сторон.

На белорусско-польской границе снова большие очереди. По данным на 22.00 субботы 28 июня, выезда из страны ожидают 2480 авто и 70 автобусов. На пике, в 18.00 в очереди находилось 97 автобусов. При этом в чатах по пересечению границы белорусы жалуются на длинные «колейки» и с польской стороны, пишет «Зеркало».

Автобус из Беларуси: от семи часов, если пересесть поближе к шлагбауму

В тематическом чате по пересечению границы пишут, что сейчас в автобусе пересечение границы занимает от семи часов. Это с момента подсадки в первый автобус перед шлагбаумом.

— Приехали на границу РБ в 14.00. Подсели в первый автобус. Выехали из пункта пропуска Польши в 21.15. Время белорусское. Итого граница — семь часов 45 минут, — пишет один из участников тематического чата.

— 9.40 — подсадка в первый автобус, 16.10 выезд на Варшаву, — пишет другой.

— Сели в первый автобус от шлагбаума в 13.00. Въехали на белорусский контроль в 14.00, выехали от поляков в 20.40. Время белорусское, — описывает третий.

Но так везет далеко не всем. Например, у Сергея, который пересел в третий от шлагбаума автобус, процесс пересечения границы занял 13 часов.

— Вчера примерно в 21.00 (белорусское время) сел в третий автобус от шлагбаума. От поляков выехали в 9.00 (польское время), — пишет он о ситуации в ночь с пятницы на субботу.

Еще одна участница чата написала, что без пересадки в автобусы поближе, прохождение границы заняло сутки.

— Вообще могло быть меньше суток, если б я не тупила и пошла бы сразу в первый автобус. Но я еще сидела в своем 16 часов и чего-то ждала. Просто я никогда не сталкивалась с такой ситуацией, — говорит она.

Авто из Беларуси: от четырех часов

А вот у автомобилистов, несмотря на такое количество авто в очереди, с пересечением польской границы больших проблем не возникает. Скорее всего, причина в электронной регистрации.

— Всю границу прошли за четыре часа, — пишет Оксана. — Спрашивали: куда едете, есть ли билеты на самолет и бронь квартиры. А также страховку на машину и сколько топлива у нас

Но подобных сообщений — единицы. Чаще всего на границе приходится провести больше времени.

Екатерина описывает, что зарегистрировалась в системе электронной очереди еще 23 июня в девять вечера. На тот момент система выдала ей предположительный срок ожидания — четыре дня и девять часов. В зону ожидания ее вызвали 28 июня в 6.18.

Екатерина отмечает, что до паспортного контроля с белорусской стороны оставался час. Еще два с половиной часа она прождал своей очереди в польский пункт пропуска и полтора часа заняло прохождение польской границы. Итого — пять часов.

Чуть больше вышло у Алеси — еще одной участнице чата.

— РБ — РП (Беларусь-Польша. — Прим. ред.) вся граница — восемь часов, с рентгеном, — написала она в ночь с 28 на 29 июня.

Автобусы из Польши: ожидание выезда от 15 часов

Нетипичная ситуация с выездом из Польши. Так многие беларусы, которые пытаются попасть домой, приходится довольно долго стоять в очереди. Исходя из сообщений участников чатов по пересечении границы, 15 часов — это минимум. Столько времени, к примеру, в общей сложности на ожидание и разные виды контроля, потратила Оксана.

Так, она приехала в 6.30 в польский пункт пропуска. Ее автобус стал 13-м в очереди. В сам пункт пропуска они приехали чем через семь с лишним часов — в 13.50. А на контроль на белорусской стороне она смогла попасть лишь в 21.10 по нашему времени (20.10 по польскому). И в 23.00 выехать из него.

— Итого граница 15 часов, — заключила Оксана.

Столько же по времени заняла дорога и у другой белоруски из чата. Она ждала свой автобус на вокзале в Варшаве — тот опоздал на шесть часов.

— 28 июня в 5.30 отъехали от вокзала, — рассказала она свой маршрут. — В 9.10 приехали на границу, перед нами 12 автобусов. В 00.20 выехали с границы. Где-то в 4−5 утра будем в Минске. Итого: граница 15 часов, а вся поездка — около 30 часов (из них шесть просидели на автовокзале).

Екатерина тоже столкнулась с задержкой автобуса. Она ждала, что с варшавского вокзала ее рейс отправится в 1.20. Но пришло сообщение от «Эколайнс», что старт перенесли на четыре утра по польскому времени.

— В 6.50 приехали на границу, 15-ми в очереди, — описывает она в одном из чатов. — В 13.50 заехали за шлагбаум, 15.20−15.50 — паспортный контроль Польши.

И только в 22.40 автобус Екатерины отправился на пограничный и таможенный контроль на белорусской стороне. С пункта пропуска они выехали в 00.05. В итоге на все про все у девушки ушло чуть больше 17 часов.

Примерно столько же потратила и Юлия. Она попала в очередь в полпервого ночи 28 июня. Говорит, на тот момент «колейка» растянулась на 2,4 км.

— В 14.00 заехали на польскую, а к 18.00 пройдены две границы. Итого 17,5 часов, — рассказала она.

Пока рекорд у Ольги, которая направлялась из Варшавы в Гродно. К польскому пункту пропуска они подъехали к часу ночи по польскому времени 28 числа.

— Прошли польскую границу в 13.40. Выехали с белорусской в 19.00. Итого граница 18 часов, — говорит белоруска.

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Автомобили из Польши: ожидание от 17 часов

Желающие въехать из Польши в Беларусь на авто говорят, что в общей сложности процесс занимает от 17 часов. Хотя, конечно, бывают и везунчики, которые справляются за 12−15 часов. Но такие истории в субботу были редки.

— Приехали 28-го в 00.30. Очередь до границы — 2,4 км, — описывает один из участников чата. — В 14.00 заехали на польскую, к 18.00 пройдены две границы. Итого 17,5 часов.

Чуть больше ушло у его коллеги. Тот встал в очередь к польскому пункту пропуска 28-го в 3.50, а с белорусского выезжал в 22.00 по польскому времени. Итог — чуть больше 18 часов.

Примерно столько же времени — 18,5 часов ушло на ожидание и пересечение границы у Юлии.

— Стали в очередь в 01.30. Заезд под шлагбаум в 16.14. Выехали от белорусов в 20.08 (без рентгена), — рассказала она. — Всем терпения и легкой границы.

— 28 июня в 3.44 по белорусскому времени подъехали в очередь за 500 м до кольца, — перечисляет Наталья. — В 16.45 заехали на польскую границу, в 23.10 прошли границу РБ. Итого — 19 часов 25 минут.

— Стали в очередь в четыре утра. Зашли на границу в 17.30. Выехали от белорусов в 22:00 (по польскому). Итого 18 часов, — делится Татьяна.

Между тем, в чатах обсуждают причины таких очередей. Версии стандартные: от медленной работы до наплыва отпускников.

— Отпускников тут от силы процентов 20, — говорит Юрий. — Подавляющее большинство — шныряющие туда-сюда «единички» и «четверки» (автомобили, зарегистрированные в Брестской и Гродненской областях. — Прим. ред.). Которые спешат воткнуться в очередь поближе, так как зарегистрированы уже в зону ожидания на следующий раз.

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