Уникальное месторождение в Албании может столетиями выдавать водород просто на поверхность 1 29.06.2025, 8:45

1,940

Оно расположено прямо под хромовой шахтой.

В связи с климатическими изменениями ученые уделяют большое внимание поиску природных источников водорода, который может быть основой углеродно-нейтрального топлива. Уникальное месторождение водорода французские геологи нашли в Албании. Как пишет Еcoportal, ценность открытия в том, что водород там просачивается в атмосферу и это облегчит процесс добычи.

Согласно исследованию, опубликованном в журнале Science, глубоко под хромовым рудником Булкиз в Албании скрывается месторождение водорода объемом до 50 000 тонн и чистотой около 84 процентов. Оно находится в части земной коры, которая когда-то была дном океана и миллионы лет назад была смещена с места во время движения тектонических плит. Во время этих сдвигов образовался пояс пород, называемых офиолитами. Пояс имеет длину около 3000 километров и тянется от Турции до Словении.

Профессор геохимии в Университете Гренобль-Альпы Лоран Труше исследовал офиолиты в Албании и обнаружил запасы водорода. По его данным, водород в шахте просачивается из скальных трещин и образует пузыри на поверхности водоемов. Не менее 200 тонн высококачественного водорода просачивается в атмосферу ежегодно и его можно улавливать, считает профессор. Это один из самых интенсивных естественных потоков водорода в мире, и считается, что он таким останется как минимум в течение двух столетий. И по оценкам Труше, это делает месторождение уникальным.

Еcoportal пишет, что водород можно было бы использовать для производство климатически нейтрального топлива, но для этого в шахте нужно обустроить всю инфраструктуру. Строительство может осложнять тот самый просачивающийся водород, который легко воспламеняется. Не исключено, что он был причиной уже нескольких взрывов в шахте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com