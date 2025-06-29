Польша поднимала военную авиацию из-за комбинированного удара РФ по Украине 29.06.2025, 8:48

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Также были задействованы наземные средства ПВО.

Оперативное командование Вооруженных сил задействовало все имеющиеся в распоряжении силы и средства.

Военная военная авиация Польши была приведена в боевую готовность из-за комбинированной атаки РФ по Украине.

«Оперативное командование Вооруженных сил задействовало все имеющиеся в распоряжении силы и средства, дежурные истребители подняты в воздух, наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», — сообщило командование в X.

Там отметили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности польской территории, которая граничит с Украиной.

Сегодня ночью РФ впервые за долгое время атаковала Львов и область. В результате удара был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

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