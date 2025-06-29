Когда в Беларусь вернется жара?3
- 29.06.2025, 8:54
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Синоптики поделились прогнозом.
Прохладный июнь заканчивается в Беларуси. У жителей страны немой вопрос: а жаркое лето вообще придет?
Некоторые еще даже не начали купальный сезон, а ведь до августа остался всего месяц.
Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, чего ждать от седьмого месяца.
Оценка позитивная
По прогнозам мировых прогностических центров, июль оценивается как более позитивный – средняя температура воздуха на 1–2°C превысит норму.
Сейчас она составляет от +18°C на северо-западе страны и до +20°C на юго-востоке.
Но это вовсе не значит, что жара будет каждый день.
Будет ли в июле +30°C
Дневная июльская температура, по мнению Рябова, в основном будет изменяться от +22 до +27°C.
Иногда термометр будет показывать и все +30°C. Ночью ждем от +12°C до +14°C.
А вот дождливых дней планируется от 12 до 16. При грозовой активности количество осадков может в 2–3 раза превышать норму. А такие погодные явления точно будут.