Когда в Беларусь вернется жара? 3 29.06.2025, 8:54

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Синоптики поделились прогнозом.

Прохладный июнь заканчивается в Беларуси. У жителей страны немой вопрос: а жаркое лето вообще придет?

Некоторые еще даже не начали купальный сезон, а ведь до августа остался всего месяц.

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, чего ждать от седьмого месяца.

Оценка позитивная

По прогнозам мировых прогностических центров, июль оценивается как более позитивный – средняя температура воздуха на 1–2°C превысит норму.

Сейчас она составляет от +18°C на северо-западе страны и до +20°C на юго-востоке.

Но это вовсе не значит, что жара будет каждый день.

Будет ли в июле +30°C

Дневная июльская температура, по мнению Рябова, в основном будет изменяться от +22 до +27°C.

Иногда термометр будет показывать и все +30°C. Ночью ждем от +12°C до +14°C.

А вот дождливых дней планируется от 12 до 16. При грозовой активности количество осадков может в 2–3 раза превышать норму. А такие погодные явления точно будут.

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