На Уолл-стрит началась эйфория 2 29.06.2025, 8:54

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Dow Jones достиг 3-месячного максимума.

На момент закрытия торгов в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones подорожал на 1%, достигнув 3-месячного максимума, индекс NASDAQ 100 подорожал на 0,4%. Индекс S&P 500 вырос на 0,52%, закрывшись на рекордных максимумах. Индекс восстановился после резкого внутридневного падения после того, как президент Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой, что вновь вызвало опасения торговой войны, пишут «Детали».

По итогам недели S&P 500 вырос на 3,4%, NASDAQ 100 прибавил 3,75%, Dow Jones подорожал на 3,9%.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что из-за ряда шагов со стороны Оттавы он отказывается от торговых переговоров с Канадой.

»Мы отменяем все обсуждения торговых вопросов с Канадой, решение вступает в силу немедленно», — написал он в соцсети Truth Social.

«В течение следующих семи дней мы дадим Канаде знать о пошлинах, которая она будет платить за ведение бизнеса с США», — продолжил Трамп.

Он отметил, что пошел на такие меры после того, как Вашингтону стало известно о введении Канадой налогов на цифровые услуги, налагаемые на компании США. Трамп сравнил этот налог с практиками, реализуемыми ЕС.

Настроения были улучшены продолжающимся перемирием между Израилем и Ираном, а также соглашением США с Китаем о том, как ускорить поставки редкоземельных материалов, которые имеют решающее значение для ряда отраслей.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт предположила, что президент Дональд Трамп может продлить свою 90-дневную паузу во взаимных тарифах после самостоятельно установленного срока в начале следующего месяца, что снижает напряженность вокруг нестабильной торговой политики администрации Трампа.

С уменьшением геополитической и торговой напряженности внимание в основном переключилось на состояние экономики США и реакцию Федеральной резервной системы.

«Рынок демонстрирует признаки самоуспокоенности. Среди целого ряда потенциальных рисков — будь то торговые переговоры, усиливающееся макроэкономическое замедление, геополитическая напряженность, растущий бюджетный дефицит или повышение процентных ставок — участники рынка, похоже, закладывают в цены оптимистичные результаты», — сказал Рафаэль Туин, глава отдела стратегий рынка капитала в Tikehau Capital.

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