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От Ельцина к Путину

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  • Андрей Никулин
  • 29.06.2025, 9:09
  • 3,278
От Ельцина к Путину

Как зарождалась диктатура в России.

Регулярно приходится встречать тезис «Борис Ельцин Михаил Горбачёв дали нам свободу», как бы в противовес нынешнему режиму.

Сколько раз читаю эту фразу, столько раз коробит.

К сожалению никакую свободу ни один, ни другой лидер не давали, да и не брал никто её. Прежняя власть с её ограничениями и репрессивным аппаратом постепенно крошилась, а потом и вовсе слиняла в три дня, и люди зашли в свободу, как в освободившийся дом, и Ельцин вместе с ними.

А дальше, после нескольких месяцев, когда новая власть только осваивалась и не решалась делать резких движений, пошёл постепенный откат — в начале мягкий, потом, после того как противодействия не оказалось, всё более набирающий темп.

Одной из первых ласточек были обретение исполнительной властью практически полного контроля над электронными СМИ уже к середине 92-го, затем резкое сокращение полномочий федерального и местных парламентов в 93-м, полуавторитарная конституция, потом первая чеченская война, становление олигархата и «неформального», закулисного управления страною — ну и дальше по тропинке, которая и привела нас к нынешней реальности...

Так что перед нами не «светоч свободы», а архитектор нынешнего государственного устройства, которое Владимир Путин только поправил, подкрутив некоторые гайки и доведя до логического завершения ряд моментов. Другой вопрос, что архитектор не представлял, чем станет его творение в завершённом состоянии. Ну так это его проблемы, как незадачливого подмастерья. Проблемы, которые, впрочем, стали и нашими...

Суперпрезидентская полумонархия, разделённый и безвластный парламент, тихий и поддакивающий Конституционный суд, регионы, отданные в кормление местным феодалам, коррупция как способ госуправления, циничность, беззастенчивость, олигархат и презрение к социальным и всем остальным правам рядового человека — чего из этого не было, пусть и в более мягком, не столь завершённом варианте в 90-е?

И если многие «находки» нынешнего режима тогда еще не были реализованы, так это потому, что тупо не хватило времени/сил/упорства.

Да — были и свободы, да — существовала, по крайней мере на словах, либеральная риторика. Но все это было последствиями резкого всплеска политизации начала девяностых и безвластия, установившегося на стыке советской и российской систем. Когда «права и свободы» неожиданно и щедро рассыпались из лопнувшего советского рогожного мешка. С тем, чтобы следующие тридцать с лишним лет власть планомерно и постепенно их туда снова собирала.

Справедливости ради, почти без сопротивления, а то и под аплодисменты «широких народных масс».

Андрей Никулин, «Телеграм»

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