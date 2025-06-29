Сборная Польши с Тимановской стала 5-й в эстафете 4 по 100 на командном ЧЕ в Мадриде
- 29.06.2025, 9:14
Белорусская легкоатлетка выступает с польским паспортом.
В Мадриде продолжается командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
Соревнования проходят с 26 по 29 июня.
Белорусская легкоатлетка с польским паспортом Кристина Тимановская выступает на командном ЧЕ в Мадриде в составе сборной Польши, пишет «Трибуна».
28 июня состоялся финал женской эстафеты 4×100 метров, где польская команда заняла пятое место с результатом 42,84 секунды.
4х100 ж, эстафета:
1. Нидерланды – 42,02
2. Испания – 42,11
3. Германия – 42,52
5. Польша – 42.84