Сборная Польши с Тимановской стала 5-й в эстафете 4 по 100 на командном ЧЕ в Мадриде 29.06.2025, 9:14

Фото: Łukasz Szeląg

Белорусская легкоатлетка выступает с польским паспортом.

В Мадриде продолжается командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Соревнования проходят с 26 по 29 июня.

Белорусская легкоатлетка с польским паспортом Кристина Тимановская выступает на командном ЧЕ в Мадриде в составе сборной Польши, пишет «Трибуна».

28 июня состоялся финал женской эстафеты 4×100 метров, где польская команда заняла пятое место с результатом 42,84 секунды.

4х100 ж, эстафета:

1. Нидерланды – 42,02

2. Испания – 42,11

3. Германия – 42,52

5. Польша – 42.84

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